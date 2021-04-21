İstanbul'da toplu taşım araçları bayraklarla süslendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da toplu taşım araçları bayraklarla süslendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, toplu taşıma araçları Türk bayrakları ile süslendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, toplu taşıma araçları Türk bayrakları ile süslendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cuma günü kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle metro ve tramvay, İETT otobüsleri, istasyonları ve durakları Atatürklü Türk Bayraklarıyla süsledi. Gün boyu kullandıkları metro istasyonlarının ve vagonların Türk bayraklarıyla donatıldığı gören İstanbullular telefonlarıyla bu anların fotoğraflarını çekti. Vatandaşlar, fotoğrafını çektikleri vagonları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Vakaların artması üzerine İBB'den yapılan açıklamayla 23 Nisan'da gerçekleştirilecek kutlamalar dijital platformlarda yapılacak.


- İstanbul
İstanbul'da toplu taşım araçları bayraklarla süslendi
İstanbul'da toplu taşım araçları bayraklarla süslendi
İstanbul'da toplu taşım araçları bayraklarla süslendi
İstanbul'da toplu taşım araçları bayraklarla süslendi
İstanbul'da toplu taşım araçları bayraklarla süslendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı
Avrupa Süper Ligi, Türk futbolunu nasıl etkileyebilir?
Avrupa Süper Ligi, Türk futbolunu nasıl etkileyebilir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da toplu taşım araçları bayraklarla süslendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:47:57. #1.16#

title