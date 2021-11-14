İSTANBUL (İHA) - - İstanbul'da tırnakçılık ve yankesicilik yapan bir şahıs yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da tırnakçılık ve yankesicilik yapan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul genelinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, yankesicilik ve tırnakçılık konuları ile alakalı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, Esenyurt 2 Güngören 1 olay olmak üzere 3 olay aydınlatıldı. Yakalanan Kusay A.A isimli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.