İstanbul'da tırda bulunan yaklaşık 300 bin sterline el konuldu

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tırda bulunan yaklaşık 300 bin sterline el konuldu.

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tırda bulunan yaklaşık 300 bin sterline el konuldu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden tırı takibe aldı.

İstanbul girişinde durdurulan tıra operasyon düzenlendi.

Aramada tırın bazı bölümlerine gizlenmiş yaklaşık 300 bin İngiliz sterlini bulundu.

Paraya el konuldu, tır sürücüsünün de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA