İstanbul'da Tıp Fakültesinde ilk Covid-19 plazması toplandı
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Koronavirüs, İstanbul, Güncel

İstanbul'da Tıp Fakültesinde ilk Covid-19 plazması toplandı

İstanbul Tıp Fakültesinde ilk Covid-19 plazması Prof. Dr. Sevgi Beşışık öncülüğünde toplandı.

11.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:19
İstanbul'da Tıp Fakültesinde ilk Covid-19 plazması toplandı

İstanbul Tıp Fakültesinde ilk Covid-19 plazması Prof. Dr. Sevgi Beşışık öncülüğünde toplandı.

Yeni tip korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılacak olan immün plazma tedavisi için İstanbul Tıp Fakültesinde ilk bağış bugün gerçekleştirildi. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek paylaşımında, "Bugün İstanbul Tıp Fakültesi olarak ilk Covid-19 plazmasını Prof. Dr. Sevgi Beşışık hocamızın gayretleri ile topladık. İlk plazma veren ise iç hastalıkları asistanımız ve ilk Covid vakalarından olan sevgili Yavuzumuz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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