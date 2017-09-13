İstanbul'da ticari taksi ve yolcu minibüslerine uygulama

Özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada durdurulan araçlar, ekipler ve narkotik köpeği tarafından didik didik arandı



İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde ticari taksi ve yolcu minibüslerine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada durdurulan araçlar, ekipler ve narkotik köpeği tarafından didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde ilçelerde ticari taksi ve yolcu minibüslerine yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamaya, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler ve Asayiş Şube Müdürlüğü, yunus diye tabir edilen motorize ekipler ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı yaklaşık 300 polis katıldı. Meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olaylarını önleme amaçlı yapılan uygulamada polis ekipleri, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde taksi ve minibüsleri durdurdu. Araçları didik didik arayan ekipler, yolcuların kimliklerini ve şoförlerin de kimlik ve evraklarını kontrol etti. Bazı araçlar ise "Panzer" ismindeki narkotik köpeğiyle arandı.

"Uygulama bizim açımızdan çok güzel oluyor"

Aracı aranan bir şoför, "Yapılan uygulama bence iyi bir şey. Bizim açımızdan da çok güzel oluyor. Mesela her türlü insanla karşılaşıyoruz. Gaspa uğradım, sahte paraya denk geldim, sarhoşlarla uğraşıyorum" dedi. Takside yolcu ise, "Gayet iyi, sürekli yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu uygulamalar bizim için yapılıyor" ifadelerini kullandı.