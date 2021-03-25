İSTANBUL'DA TİCARİ ARAÇLARDA CAM FİLMİ YASAKLANDI
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İSTANBUL'DA TİCARİ ARAÇLARDA CAM FİLMİ YASAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), yolcu taşımacılığı yapan araçların camlarının renksiz olması ve cam filmi kullanılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), yolcu taşımacılığı yapan araçların camlarının renksiz olması ve cam filmi kullanılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yenikapı'da bulunan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılan UKOME toplantısında önemli gündem maddelerinden olan 'ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taşıt camlarının renksiz olması ve renkli cam filmi kullanılmaması teklifi oy birliği ile kabul edildi. Buna göre ticari yolcu taşımacılığı yapan araçların içi görülecek şekilde cam filmsiz olması ve varsa cam filmlerinin sökülmesine karar verildi. 6 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan taksi ve taksi dolmuşlarda en az 2 şoför çalıştırılma zorunluluğu kararı revize edilerek, pandemi süresince kaldırıldı.

İSTANBUL'DA TİCARİ ARAÇLARDA CAM FİLMİ YASAKLANDI
İSTANBUL'DA TİCARİ ARAÇLARDA CAM FİLMİ YASAKLANDI
İSTANBUL'DA TİCARİ ARAÇLARDA CAM FİLMİ YASAKLANDI
İSTANBUL'DA TİCARİ ARAÇLARDA CAM FİLMİ YASAKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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