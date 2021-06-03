Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
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Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kağıthane'de ters yönden seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz motosikletli kurye, yaşadığı sitenin otoparkına girmek isteyen otomobille çarpıştı.

Kağıthane'de ters yönden seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz motosikletli kurye, yaşadığı sitenin otoparkına girmek isteyen otomobille çarpıştı. Kaza anı kameralara yansırken, yere savrulan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sipariş yetişmek üzere 34 HC 9557 plakalı motosikletle ehliyetsiz şekilde seyir halinde olan 17 yaşındaki Süleyman Y., tek yön olan caddede ters yönden ilerlemeye başladı. O esnada 35 ULD 16 plakalı otomobille seyir halinde olan Ömer Doğuş (40), yaşadığı sitenin otoparkına girmek için sinyal vererek yavaşladı. Tersten gelen motosikletli otoparka girmek isteyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

EHLİYETSİZ MOTOSİKLETLİ TERSTEN GELİP ÇARPTI

Kaza sonucu çarpışmanın etkisiyle motosikletli genç yere savrularak yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ömer Doğuş, "Normal cadde üzerinden geliyordum, otoparka dönecektim. Arkadaş da ters yönden geliyordu kafa kafaya çarpıştık. Yani ayağımda ağrı var diyor. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız)

Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haberi: İstanbul'da ters yönden gelen motorla aracın çarpıştığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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