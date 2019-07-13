İstanbul'da, terör örgütü TLP/ML üyesi 1 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 hücre üyesi silahlarla birlikte yakalandı. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de bir hücre evinde yasa dışı faaliyetlerde bulunulduğu yönünde 155 polis ihbar hattına yansıyan bilgi aldı. Alınan ihbar doğrultusunda harekete geçen terör polisi, söz konusu hücre evini takibe alarak önceki gün baskın düzenledi. Operasyonda, TKP/ML Konferans (Türkiye Kominist Partisi/Marksist Leninist) terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği belirlenen ve eylem hazırlığında olduğu sanılan H.R. adlı hücre üyesini yakalayarak gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 1 'Czech Vizör' marka 7.65 çapında silah, bu silaha ait çok sayıda şarjör ve mermiler, 1 tane 'Glock' marka tabanca, 100'e yakın çeşitli çapta mermiler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Hücre evinde yakalanan H.R. adlı TKP/ML'li, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon anıda saniye saniye polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA