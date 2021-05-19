İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
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İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik 8 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından terör örgütü TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bahçelievler, Pendik ve Maltepe ilçelerinin aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Muharrem Çam/İHA)

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye operasyon: 7 gözaltı
Son dakika haberi! İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
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İstanbul'da terör örgütü TKP/ML'ye yönelik eş zamanlı operasyon - Haberler
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