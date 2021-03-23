İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı

23.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:26
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanırken, aralarında HDP'nin sözde Kağıthane ve Beşiktaş ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanırken, aralarında HDP'nin sözde Kağıthane ve Beşiktaş ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte PKK adına faaliyete bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Baran S., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, aralarında HDP'nin sözde Kağıthane ve Beşiktaş ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 9'u adli kontrol tedbiri kapsamında salıverildi.

Süreç

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta kentte PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP'nin sözde Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile sözde Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B.'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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