Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve İstanbul'a gelerek çeşitli faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 4 ilçedeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı