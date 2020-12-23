Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
23.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:50
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve İstanbul'a gelerek çeşitli faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 4 ilçedeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı