Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

23.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:50

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer alan ve İstanbul'a gelerek çeşitli faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 4 ilçedeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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