İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

18.11.2020 03:11 | Son Güncelleme: 18.11.2020 03:14
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de tespit edilen 13 adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı gidilen adreslerde arama yapıldı, terör örgütü ile bağlantılı olduğu düşünülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın sırasında yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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