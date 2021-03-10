İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

10.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:50
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunarak geçmiş tarihlerde el yapımı patlayıcılı (EYP) ve molotofkokteyli birçok eyleme katıldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Bülent Ersoy Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Mesut Özil Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:50:33. #1.15#
title