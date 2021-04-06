İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 5 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 5 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Lice'de 3 Ekim 2020'de "Yıldırım-7 Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristin üzerinden çıkan dijital malzemelerde yapılan incelemede, 9 "iş birlikçi" örgüt üyesinin İstanbul'da düzenlenen çok sayıda saldırı ve eylemle bağlantısının olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 5 ilçede çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve 17 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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