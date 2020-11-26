Son dakika haber! Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon
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Son dakika haber! Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

26.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:07

Son dakika habere göre İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

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Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber! Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon
Son dakika haber! Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon
Son dakika haber! Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon
Son dakika haber! Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı

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