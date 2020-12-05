Terör örgütü FETÖ operasyonu
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Terör örgütü FETÖ operasyonu

05.12.2020 03:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 03:54

İstanbul'da terör örgütü FETÖ'nün "gaybubet evleri"ne gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü FETÖ'nün "gaybubet evleri"ne gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen 32 adrese baskın düzenledi.

Adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Terör örgütü FETÖ operasyonu
Terör örgütü FETÖ operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

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