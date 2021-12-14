Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenleyen polis ekipleri, 9 zanlıyı yakaladı.

Adreste yapılan aramada, örgüte ait dokümanlar ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyette işlemleri süren zanlılardan 2'sinin, DHKP/C'ye yönelik farklı soruşturmalar kapsamında arandığı tespit edildi.

Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon

Meteoroloji'nin güncel hava raporu ortaya çıktı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji'nin güncel hava raporu ortaya çıktı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı geliyor

 İBB Meclisi'nde terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe alındığı iddiaları tartışıldı

İBB Meclisi'nde terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe alındığı iddiaları tartışıldı

 Emniyet tespitte bulundu, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

Emniyet tespitte bulundu, savcılık harekete geçti! HDP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title