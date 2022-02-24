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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

AA, Halil Demir - Güncel
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliden 5'i yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheliden 5'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte örgüt adına faaliyette bulundukları ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 9 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 5'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, 2 şarjör ve 36 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

AA / Halil Demir - Güncel

Cumhuriyet, İstanbul, Gözaltı, Terör, Güncel, Haberler

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