Son dakika gündem: Terör örgütü DHKP/C operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı
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Son dakika gündem: Terör örgütü DHKP/C operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

14.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:52

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sultangazi'de terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulundukları ve yasa dışı yayınlar basarak dağıttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Operasyon

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Mart'ta kentte DHKP/C adına faaliyetlerde bulunduğu ve yasa dışı yayınlar basarak dağıttığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmış, Sultangazi'de bir matbaa ve bazı adreslere düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Son dakika gündem: Terör örgütü DHKP/C operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı
Son dakika gündem: Terör örgütü DHKP/C operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı
Son dakika gündem: Terör örgütü DHKP/C operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı
Son dakika gündem: Terör örgütü DHKP/C operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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