İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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