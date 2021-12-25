Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 5 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılardan 3'ünün emniyetteki işlemleri devam ederken, 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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