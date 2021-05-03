İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgüte para aktaran 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte para yardımı ve finans desteği sağladıkları gerekçesi ile aranan 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte para yardımı ve finans desteği sağladıkları gerekçesi ile aranan 16 şüpheli yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütüne fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yapan 16 şüphelinin yakalanması için 10 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, operasyonda bir miktar para da ele geçirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı