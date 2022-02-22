İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
AA, Halil Demir - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 6 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Halil Demir - Güncel