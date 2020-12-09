Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon (2)
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Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon (2)

09.12.2020 07:52 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:30

Bir son dakika haberine göre Operasyondan görüntüler İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon Kent genelinde 11 ilçede 22 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı İSTANBUL (AA) – İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Operasyondan görüntüler İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Kent genelinde 11 ilçede 22 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, 11 ilçede önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Başakşehir Güvercintepe'de bir adrese düzenlenen baskında özel harekat polis ekipleri, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Kapı kırılması sırasında bir şüpheli çatıya çıkarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon (2)
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon (2)
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon (2)
Son dakika haber! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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