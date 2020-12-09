İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: çok sayıda gözaltı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: çok sayıda gözaltı

09.12.2020 00:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:07

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 11 İlçede önceden belirlenen 22 adrese yapılan operasyon sonucunda yabancı uyruklu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ'a hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında 11 İlçede 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 İlçede yapılan ve önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: çok sayıda gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: çok sayıda gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: çok sayıda gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: çok sayıda gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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