İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

22.10.2020 00:51 | Son Güncelleme: 22.10.2020 00:54
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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