İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

08.10.2020 02:57 | Son Güncelleme: 08.10.2020 03:53

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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