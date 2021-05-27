Son dakika haberleri: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika haberleri: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberleri: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bu sabaha karşı 7 ayrı ilçede 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yabancı uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu 8 DEAŞ üyesi yakalandı. Zanlıların yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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