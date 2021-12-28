İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.