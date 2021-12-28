İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı - Haberler
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

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