Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

17.03.2021 08:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 08:26

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde uzun süre kaldığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 11 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, yabancı uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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