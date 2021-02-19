İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

19.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 19.02.2021 09:26
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8'i yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8'i yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ adına savaşan ve yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra İstanbul'a gelerek örgütsel faaliyetlerde bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8'i yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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