İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 20'si yabancı uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

26.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:52
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 20'si yabancı uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 48 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 20'si yabancı uyruklu 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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