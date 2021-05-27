İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı