İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi  gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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