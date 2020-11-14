İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

14.11.2020 05:53 | Son Güncelleme: 14.11.2020 05:56
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduktan sonra yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve İstanbul'a geldikleri belirlenen yabancı uyruklu 19 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

İlgili Haberler

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon
Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı
Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Abdülhamit Gül Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere İlker Aksum Birce Akalay Didem Soydan
Spor Samatta Fatih Terim Mehmet Topal Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 05:56:37. #1.15#
title