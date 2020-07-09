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İstanbul'da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı
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İstanbul'da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

09.07.2020 03:54 | Son Güncelleme: 09.07.2020 04:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerine yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon devam ediyor.

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı

Kaynak: AA

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