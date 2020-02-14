İstanbul'da terör operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

14.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:42

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü olan 15 Şubat için eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına mensup şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, farklı ilçelerde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 zanlıyı gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA