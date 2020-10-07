İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

07.10.2020 04:28 | Son Güncelleme: 07.10.2020 04:59
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri aralarında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü'nün de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne(TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katılırken, adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Esenler'de bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katına giren polis ekipleri Ezilenlerin Sosyalist Partisi(ESP) Eş Genel Başkanı olduğu öğrenilen Şahin Tümüklü'yü gözaltına aldı. Bir süre adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Haseki Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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