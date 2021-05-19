İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var
Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyon düzenledi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü TKP/ML'ye yönelik, 8 adrese eş zamanlı, operasyon gerçekleştirdi.  

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki operasyonda sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan baskında bir şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler'de ise polis ekipleri 4 katlı binanın 3. katındaki daireye baskın düzenledi. İçeride yapılan aramanın ardından bir kişi gözaltına alındı. 

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da terör operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan

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