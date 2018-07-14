15 Temmuz'da Eylem Yapmayı Planlayan 9 PKK'lı Yakalandı

15 Temmuz'da Eylem Yapmayı Planlayan 9 PKK'lı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasa dışı eylem hazırlığında olan 9 PKK'lı yakalandı. Söz konusu kişilerin 15 Temmuz'da eylem yapmayı planladıkları belirtildi.

15 Temmuz'da Eylem Yapmayı Planlayan 9 PKK'lı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasa dışı eylem yapacağı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK DE VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde Bağcılar'da yasadışı gösteri ve eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelileri belirleyerek operasyon yaptı. 3 ilçede düzenleen operasyonda 18 yaşından küçük bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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