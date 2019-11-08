İstanbul'da terör operasyonu: 27 gözaltı

08.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:24

Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA İstanbul'da sabah saatlerinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına aldı.

Polis ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH)'nden kaydı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da operasyon düzenledi. 'Terör örgütünün kırsal alanına katılım' ve 'Örgütleme' faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 22'si İstanbul'da, 12'si ise başka şehirlerde bulunan toplam 33 kişinin yakalanması için TEM ekipleri sabah saatlerinde 34 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 81 mermi ve çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 6 firari şüphelinin de yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA