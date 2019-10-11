İstanbul'da terör operasyonu

11.10.2019 11:50

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı protesto amaçlı eylemler düzenlemeyi planladıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kent genelinde korsan gösteri, yürüyüş, eylem gerçekleştirebilecekleri ve eylemlerin planlayıcısı olabilecekleri istihbaratı üzerine PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içinde faaliyet yürüten 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polisin 14 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA