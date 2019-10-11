İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı protesto amaçlı eylemler düzenlemeyi planladıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na karşı protesto amaçlı eylemler düzenlemeyi planladıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kent genelinde korsan gösteri, yürüyüş, eylem gerçekleştirebilecekleri ve eylemlerin planlayıcısı olabilecekleri istihbaratı üzerine PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içinde faaliyet yürüten 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polisin 14 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.