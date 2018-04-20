İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 21 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütünün gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı.

Ayrıca operasyon sırasında, hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi ile kayıp şahıs olarak aranan 1 kişi de yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.