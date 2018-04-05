İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü MKP'ye yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maoist Komünist Parti (MKP) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, örgüte ait silahları sakladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.B. ve H.U.B. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 14 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.