İstanbul'da Terör Operasyonu
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda eğitim aldıktan sonra kente gelen kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü...
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda eğitim aldıktan sonra kente gelen kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katıldıkları, eğitim alarak İstanbul'a geldikleri değerlendirilen ve PKK/KCK mensuplarına yönelik milis-işbirlikçi faaliyet yürüten şahısların yakalanması amacıyla 18 Mart günü 7 ilçede 13 farklı adrese operasyon düzenlendi."
Operasyonda, 7 şahsın yakalandığı, adreslerde çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.