İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı.

İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 ve 25 Aralık'ta terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 8'i ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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