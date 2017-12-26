İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 ve 25 Aralık'ta terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 8'i ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.