İstanbul'da Terör Operasyonu

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt içerisinde sözde kadrolu olarak faaliyet gösteren "Sema" kod adlı Seval O'nun silah ve malzeme arayışı içerisinde olduğu belirlendi.



"Güvenli ev" olarak tabir edilen adreslerde kaldığı tespit edilen Seval O. düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalandı. Evde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ve örgütsel dökümanlar elde edildi.



Şahsın üst aramasında ele geçirilen cep telefonunda yapılan incelemede, şifreli olarak kaydedilen numaraların PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait olduğu saptandı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.