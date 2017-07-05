İstanbul'da Terör Operasyonları

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra'ya yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve El-Nusra Cephesiyle irtibatlı şüphelilerin yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 zanlıyı gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, havalı tabanca, bıçak, örgütsel kitap ve dokümanlarla çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.