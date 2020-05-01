İstanbul'da temizlik işçisinden örnek davranış

İstanbul'da temizlik işçisinden örnek davranış Bulduğu poşetin içerisinden çıkan 3 bin 300 TL ve değerli eşyalar sahibine teslim edildi Avcılar Belediyesi'nde görevli bir temizlik işçisinin temizlik yaparken bulduğu bir poşetin içerisinden 3 bin 300 TL para ve birçok değerli eşya çıktı.

İstanbul'da temizlik işçisinden örnek davranış

Bulduğu poşetin içerisinden çıkan 3 bin 300 TL ve değerli eşyalar sahibine teslim edildi

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi'nde görevli bir temizlik işçisinin temizlik yaparken bulduğu bir poşetin içerisinden 3 bin 300 TL para ve birçok değerli eşya çıktı. Temizlik işçisinin bulduğu poşet yarım günlük çalışmanın ardından sahibine ulaşılarak teslim edildi.

Avcılar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Mahmut Demirel, dün sabah Denizköşkler Mahallesi'de temizlik yaparken yerde bir poşet buldu. Poşeti yerden alırken cep telefonu ucu gören Demirel, poşetin içerisine baktığında bir adet cep telefonu, kol saati ve 3 bin 300 TL para olduğunu gördü. Demirel, bulduğu poşeti anında Temizlik İşleri Müdürü'ne giderek amirine teslim etti. Poşetin içerisinde bulunan telefondan hareketle poşetin Fatma Küçük'e ait olduğunu öğrenen ekipler, yarım günlük çalışmanın ardından Fatma Küçük'ün evine giderek içinde para ve telefon bulunan poşeti teslim etti.

"Ben vatandaşlık görevimi yaptım"

Temizlik görevlisi Mahmut Demirel yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sabah mesaime başladım. Sokağı süpürürken ağacın dibinde bir poşet buldum. Poşeti yerden alayım derken içindeki telefonun ucunu gördüm. Poşeti elime alınca içinde bir miktar da para olduğunu fark ettim. Bulduğum poşeti hemen gerekli amirlerime teslim ettim. Onlar da hızla para ve telefonun sahibini buldurlar. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Bizim görevimiz vatandaşa hizmet etmek. Benim vicdanım rahat ve çok mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA