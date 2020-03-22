İstanbul'da temizlik işçileri tulum, maske ve eldivenle çalışmaya başladı İSTANBUL meydanlarının temizliğinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), temizlik işçilerine koronavirüse karşı beyaz tulum, maske ve eldiven dağıttı.

İSTANBUL meydanlarının temizliğinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), temizlik işçilerine koronavirüse karşı beyaz tulum, maske ve eldiven dağıttı. İ

Temizlik işçileri, bugünden itibaren başlayan uygulamayla, işlerini bu koruyucu kıyafetller ve maskeler yapmaya başladı. Galata Köprüsü üzerinde balık tutanların arasında beyaz tulumuyla dikkat çeken temizlik görevlisi Ali Osman Başar "Bu kıyafetlerle bugün itibariyle çalışmaya başladık. Daha önce de korunaklıydı ama bu ekstra virüs sebebiyle" dedi.

Sami Kinyas adlı temizlik işçisi ise " Bu hijyen amaçlı. Koronavirüse karşı önlem almak amaçlı. İnsanlarımıza karşı daha iyi temizlik yapmak için. Kıyafetler gayet rahat, esnek bir şekilde çalışabiliyoruz" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA