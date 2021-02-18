Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

18.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:23

Kendini telefonda polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kendini telefonda polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Y.S. ev telefonunu arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, banka hesabındaki 55 bin dolarının yurt dışına transfer edilmek istendiğini, kendilerinin son anda bu durumu engellediklerini söyleyerek, kendisiyle iş birliği yapmasını istediğini polise anlattı.

Bankayı arayıp parayı çekeceğini söyleyen Y.S, ertesi gün Beşiktaş Konaklar Mahallesi'nde parayı poşet içerisinde 25 yaşlarında bir kişiye verdiğini, kendisini bir gün sonra arayacaklarını söyleyip aramayınca dolandırıldığını anladığını bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden zanlının İsa Y. (24) olduğunu tespit etti.

Pendik'teki evinde yakalanan İsa Y. tutuklandı.

Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
Telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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